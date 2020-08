La beffa di Flick: «Thiago resta» E scoppia a ridere… – VIDEO (Di lunedì 24 agosto 2020) Hans-Dieter Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa dopo la conquista della Champions League Hans-Dieter Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato del futuro di Thiago Alcantara durante la conferenza stampa dopo la vittoria della Champions League contro il Psg. Ecco le sue dichiarazioni: «Thiago Alcantara mi ha detto che rimane. Sto scherzando! Semplicemente volevo ringraziarlo. Così come ho ringraziato tutti i miei giocatori. Non lo sa nemmeno lui perché eravamo concentrati sulla finale di Champions League». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

sportli26181512 : Bayern, Flick: 'Thiago Alcantare resta'. E scoppia a ridere VIDEO: La beffa dell'allenatore del Bayern Monaco, Flic… -

Ultime Notizie dalla rete : beffa Flick La beffa di Flick: "Thiago resta". E scoppia a ridere... Yahoo Eurosport IT La beffa di Flick: «Thiago resta» E scoppia a ridere… – VIDEO

Hans-Dieter Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato del futuro di Thiago Alcantara durante la conferenza stampa dopo la vittoria della Champions League contro il Psg. Ecco le sue dichiarazioni ...

Champions, trionfo Bayern: un parigino beffa i francesi

Con un gol del francese Coman i tedeschi vincono la Champions per la sesta volta e fanno piangere il Psg di Neymar e Mbappè Programmazione 1, soldi 0. La vittoria del Bayern Monaco sul Psg vale la ses ...

Hans-Dieter Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato del futuro di Thiago Alcantara durante la conferenza stampa dopo la vittoria della Champions League contro il Psg. Ecco le sue dichiarazioni ...Con un gol del francese Coman i tedeschi vincono la Champions per la sesta volta e fanno piangere il Psg di Neymar e Mbappè Programmazione 1, soldi 0. La vittoria del Bayern Monaco sul Psg vale la ses ...