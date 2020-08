Jennifer Lopez con il make up glow perfetto per il rientro dalle vacanze (Di lunedì 24 agosto 2020) Il make up del rientro dalle vacanze? Ovviamente è glow, lo ribadisce Jennifer Lopez su Instagram. Con un post in cui sfoggia uno chignon tiratissimo e il trucco bronze e luminoso. E con in più la promessa che presto arriverà un’inedita beauty line firmata JLo. Leggi anche › Buon compleanno Jennifer Lopez, regina di bellezza a 51 anni View this post on Instagram Sunset glow… #JLoBeauty coming soon A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Aug 23, 2020 at 5:49pm PDT Look romantico di fine ... Leggi su iodonna

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lopez La nuova villa da sogno di Jennifer Lopez a Miami Style La nuova villa da sogno di Jennifer Lopez e Alex Rodriguez

Il patrimonio immobiliare di Jennifer Lopez e del futuro marito Alex Rodriguez ha una nuova gemma. Si tratta di una mega villa di lusso a Miami del valore di 40 milioni di dollari ...

