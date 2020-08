Elisabetta Gregoraci da capogiro, è lei miss “maglietta bagnata” (Di lunedì 24 agosto 2020) Una foto che fa restare a bocca aperta quella che Elisabetta Gregoraci ha condiviso sui social. Posa tutta bagnata dopo un tuffo in piscina, con la camicia addosso che si appiccica sulla pelle e rivela qualche dettaglio piccante, lo sguardo languido e le labbra dischiuse: un vero concentrato di sensualità che di certo non lascia indifferenti i follower. Elisabetta posa come una sirena a bordo piscina per il fotografo Tommaso Napolitano, con la camicia bagnata che diventa trasparente e le lunghe gambe nude. “Immaginati senza regole. Pensati senza giudizi. Scegliti senza vincoli. Amati senza paure. Viviti senza limiti”, scrive a corredo dello scatto. I fan perdono la testa davanti a tanta bellezza, e i complimenti che riceve non si contano. Durante l’estate la Gregoraci ha trascorso qualche tempo ... Leggi su newscronaca.myblog

Salvato47996898 : @Aelois_ Intanto in una occasione in aperto mare x un controllo di routine lui e la Elisabetta gregoraci li fecero… - SOCIALnetbest : Una foto che scatena i fan - UnDueTreBlog : Vodafone #BattitiLive – Quarta puntata del 24/08/2020 – Con Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci su Italia 1.… - COCO03957468 : @FrancescaMinie3 Quanto a Elisabetta Gregoraci,cara FrancescaFrancy,Briatore non ha “comprato”nessuna:se ne è innam… - ValeriaCn12 : RT @senzalattosio: Vorrei avere lo stomaco di Elisabetta Gregoraci che bella vita farei -