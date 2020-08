Antidoping, sospeso in via cautelare Ahmed Nasef (Di lunedì 24 agosto 2020) È stato sospeso in via cautelare Ahmed Nasef. Questa la decisione della prima sezione del Tribunale nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla procura nazionale Antidoping, per rilevato l’esito avverso del maratoneta vincitore dei campionati italiani sulla distanza nel 2016 e 2017 e tesserato FIDAL, risultante da passaporto biologico ai sensi dell’articolo 22.1 delle norme sportive Antidoping. Leggi su sportface

