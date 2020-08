Al via l’era Pirlo alla Juve, Bonucci “Inizia una nuova avventura” (Di lunedì 24 agosto 2020) TORINO (ITALPRESS) – Inizia l’era di Andrea Pirlo alla guida della Juventus. Il neo tecnico dei campioni d’Italia è stato uno dei primi a varcare i cancelli della Cortinassa, dove è previsto il raduno dei bianconeri in vista della nuova stagione. L’ex centrocampista della Nazionale, campione del mondo nel 2006, si è sottoposto alle visite mediche assieme ai suoi collaboratori al JMedical. Una prassi che toccherà anche a Ronaldo e compagni. Nel pomeriggio, poi, prima seduta in campo. A mandare idealmente un augurio alla Juventus prossima a ripartire è Leonardo Bonucci: “Ed oggi inizia un nuovo percorso. Una nuova avventura, con grande entusiasmo, per far si che i sogni di questo bambino ... Leggi su ilcorrieredellacitta

