A Catania il primo trapianto d’utero in Italia: un evento storico (Di lunedì 24 agosto 2020) Equipe medica all’opera nella sala operatoria. (Getty Images) È il primo trapianto di utero eseguito in Italia e, come sottolinea il Centro Nazionale Trapianti, si tratta di un “evento storico” per il nostro Paese. Leggi anche › Storia di Albina: la malattia, il trapianto e quella gravidanza che sembrava impossibile › Selena Gomez reduce da un trapianto: «La mia migliore amica mi ha donato il suo rene» Paziente in buona salute La paziente che, da dopo l’intervento si trova in buone condizioni, è una donna di 29 anni affetta da sindrome ... Leggi su iodonna

