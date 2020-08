Spal, tre calciatori della prima squadra positivi al Covid-19 (Di domenica 23 agosto 2020) Tre giocatori della Spal positivi al Covid-19. A comunicarlo è la stessa società tramite una nota ufficiale. “La Spal comunica che, in seguito ai test medici eseguiti in vista della partenza della nuova stagione sportiva della prima squadra, tre tesserati sono risultati positivi al Covid-19“, si legge nel comunicato, “come previsto dal protocollo in essere, i tre tesserati, tutti asintomatici, si trovano in isolamento domiciliare in accordo con le autorità sanitarie“. La notizia giunge all’indomani dell’annuncio sui social del difensore Kevin Bonifazi, che ha rivelato di essere risultato positivo al coronavirus. Leggi su sportface

TuttoMercatoWeb : SPAL, tre positivi al Covid-19. Bonifazi e compagni sono stati posti in isolamento - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #Spal, tre giocatori della prima squadra positivi al #COVID19 #calcio #SerieB - laziopress : La SPAL comunica la positività di tre giocatori al Covid-19 - sportface2016 : #Spal, tre giocatori della prima squadra positivi al #COVID19 #calcio #SerieB - sportli26181512 : SPAL, tre positivi al Coronovarisu. Bonifazi e compagni posti in isolamento: Attraverso il proprio sito ufficiale,… -

Ultime Notizie dalla rete : Spal tre Spal, tre giocatori contagiati: tutti asintomatici, sono in isolamento La Repubblica Mihajlovic positivo al Covid: tornava dalle vacanze in Sardegna

L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic positivo al Covid. Il tecnico, rientrato dalle vacanze in Sardegna, è in isolamento. Mihajlovic è asintomatico, ...

Covid-19, due calciatori della Fiorentina e tre tesserati della Spal positivi al virus

Continuano a crescere i casi di Covid-19 nel mondo del calcio. Dopo l’annuncio della positività di Sinisa Mihajlovic, anche tre tesserati della Spal sono risultati positivi al virus. Questo il comunic ...

L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic positivo al Covid. Il tecnico, rientrato dalle vacanze in Sardegna, è in isolamento. Mihajlovic è asintomatico, ...Continuano a crescere i casi di Covid-19 nel mondo del calcio. Dopo l’annuncio della positività di Sinisa Mihajlovic, anche tre tesserati della Spal sono risultati positivi al virus. Questo il comunic ...