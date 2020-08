GP Stiria, Dovizioso: "Noi lenti fin dai primi giri" (Di domenica 23 agosto 2020) SPIELBERG - " Andavo pianissimo dal primo giro, giravo sempre più piano. Un disastro, siamo stati fortunati con la bandiera rossa ". È questo il commento di Andrea Dovizioso dopo il quinto posto ... Leggi su corrieredellosport

Gazzetta_it : #MotoGP #Stiria #Dovizioso: 'Gara1 un disastro, così non ha senso: fortunati con la bandiera rossa' - FormulaPassion : #MotoGP: #Dovizioso all'attacco della #Michelin - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Gp Austria 2 Gara: @AndreaDovizioso , 'Brutto quello che è successo a @mvkoficial12 ' - - motograndprixit : #MotoGP | Gp Austria 2 Gara: @AndreaDovizioso , 'Brutto quello che è successo a @mvkoficial12 ' -… - dinoadduci : Oliveira trionfa dopo un finale mozzafiato, Dovizioso (5°) è a -3 dalla vetta -

Nonostante il quinto posto finale è tanta la delusione per Andrea Dovizioso: "Mi piacerebbe molto dare una spiegazione per la brutta prestazione in gara 1, ma ho imparato che serve analizzare bene i d ...1 Grande, grandissima paura per Maverick Viñales. Nel corso del GP di Stiria, infatti, il pilota spagnolo è stato costretto a lanciarsi dalla moto a causa di un problema ai freni della sua Yamaha. Una ...