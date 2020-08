Fascisti in spiaggia cantano «Faccetta nera». Dove? Quando? Attenzione a non condividere storie vecchie (Di domenica 23 agosto 2020) Il 19 agosto 2020 l’utente marcello (@marcell32459385) pubblica via Twitter un video Dove in una spiaggia verrebbe intonata la canzone fascista «Faccetta nera» con tanto di bagnanti con il braccio teso. Il tweet, non riportando la datazione e il luogo dell’accaduto ma solo un «Quando al mare trovi il relax e una musica che tira su il morale!», può risultare ingannevole per gli utenti che potrebbero condividerlo come odierno. Intanto sappiate che è accaduto in Veneto. Nel video abbiamo un riferimento, una bandiera con la scritta «ALTRA COSA» e l’immagine di un teschio che ricorda quella dei pirati. Questo ci permette di comprendere che si tratta dello stabilimento di Playa Punta Canna a Sottomarina, in Veneto, la stessa ... Leggi su open.online

paolopellizzari : RT @InEsplorazione: Questa era la spiaggia dove #Salvini andò a mostrare solidarietà al gestore, posando tra slogan fascisti. Guardate come… - InEsplorazione : Questa era la spiaggia dove #Salvini andò a mostrare solidarietà al gestore, posando tra slogan fascisti. Guardate… - zodluc : RT @VMarzocco: Più nudisti e meno fascisti! #fascistidichioggia #spiaggiadichioggia - VMarzocco : Più nudisti e meno fascisti! #fascistidichioggia #spiaggiadichioggia -