“E’ ancora viva!”: dichiarata morta a 81 anni, tenta di scappare dall’obitorio (Di domenica 23 agosto 2020) Si chiama Zinaida Kononova, ha 81 anni ed era stata ricoverata in ospedale a Kursk a causa di un’ostruzione intestinale e ha dovuto subire un intervento chirurgico. Secondo i media locali russi, le cose sono però andate storte e i medici l’hanno dichiarata morta. La salma, o presunta tale, è stata trasferita all’obitorio. La mattina successiva un impiegato ha trovato Zinaida sul pavimento dell’obitorio. Era caduta cercando di scappare dalla barella su cui giaceva. La signora è stata immediatamente portata nell’unità di terapia intensiva dell’ospedale. “È ancora viva”, ha dovuto riferire l’ospedale in una bizzarra telefonata a Tatiana Kulikova, una nipote della donna.”Ero felice che fosse ... Leggi su meteoweb.eu

