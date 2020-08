Zingaretti attacca Salvini: “Con lui al Governo sarebbe stata un’ecatombe” (Di sabato 22 agosto 2020) Il segretario del Partito Democratico sostiene che i modi del leader della Lega avrebbero causato un numero maggiore di morti. “Salvini è bravo a a rappresentare e raccontare i problemi degli italiani ma sono pessime invece a risolverli”, dice Zingaretti. La campagna elettorale in vista della scelta del nuovo governatore della Toscana fa volare nuovamente gli stracci tra … L'articolo Zingaretti attacca Salvini: “Con lui al Governo sarebbe stata un’ecatombe” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

FabriCecchetti : Detto dal PEGGIOR governatore d'Italia. #vergogna - ilgiomba : #Zingaretti attacca #Salvini, e si permette di farlo dall'alto della schifosa incoerenza politica di un partito che… - Giancar70336148 : RT @zasalvo: Zingaretti sta rosicando alla grande. Attacca sempre la Raggi ed il suo lavoro dichiarando che è lei il problema di Roma...Qu… - PoliticaNewsNow : Roma, Diaco (m5s): 'Zingaretti attacca Raggi? Ma la sua politica nel Lazio...' - RobertoZucchi11 : Raggi il principale problema di Roma. Se n'è accorto anche Zingaretti - Il Tempo -

