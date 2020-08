Godin dopo il ko con il Siviglia: "E' solo una pausa, l'Inter sta crescendo" (Di sabato 22 agosto 2020) MILANO - Diego Godin , difensore dell'Inter, guarda avanti all'indomani del ko dei nerazzurri nella finale di Europa League contro il Siviglia : " Questa è solo una pausa nel percorso - scrive su ... Leggi su corrieredellosport

MILANO - Diego Godin vede il bicchiere mezzo pieno, all'indomani del ko dell'Inter nella finale di Europa League contro il Siviglia: "Finisce una stagione intensa e diversa nel calcio - le parole del ...

Più che una finale è una maledetta roulette russa, che alla fine ci lascia l’amaro in bocca. Il Siviglia, che questa Coppa l’aveva vinta già cinque volte, mette in bacheca anche la sesta su altrettant ...

