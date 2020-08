Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, ma quale amici: la loro convivenza forzata (Di sabato 22 agosto 2020) Scherzi, battute, ironia e risate. A vederli insieme dietro al bancone di Striscia la notizia, non sembrerebbero esserci dubbi: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti sono grandi amici. E invece non è proprio così. «Siamo come due compagni di scuoia» Quando si spengono le telecamere del telegiornale satirico di Canale 5 – che li vede condurre in coppia per alcuni mesi di ogni stagione tv da ben ventisei anni – i due hanno un buon rapporto, ma non si frequentano, non escono insieme né si parlano più di tanto al telefono. A rivelarlo, lasciando di stucco i telespettatori, è stato lo stesso Iacchetti: «Non ci frequentiamo fuori dalla Tv. Con Ezio siamo come i compagni di banco che si ritrovano con gli ... Leggi su aciclico

Marty111H : @Saetta_McQueen Come disse quel genio della comicità di Ezio Greggio : Tenchiu very grazie. - aleechaye : Chiediamo anche a Valeria Marini se dovremmo investire in energia eolica e a Ezio Greggio il suo parere sulle quote… - BananaSacagnata : Ezio Greggio vile verme - jadorevenise : Io che guardo la parte finale della prima puntata della quinta stagione di Lucifer e mi sento ezio greggio perché m… - VegStalin : Socialisti per Ezio Greggio. -

Ultime Notizie dalla rete : Ezio Greggio Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, ma quale amici: la loro convivenza forzata aciclicoMagazine Oggi in tv, tutta la programmazione di sabato 22 agosto

Si avvicina sempre di più la fine di agosto e a settembre comincerà ufficialmente il nuovo palinsesto, quello autunnale delle reti televisive. Intanto, ecco cosa prevede la televisione per sabato 22 a ...

Enzo Iacchetti senza freni: “Inizialmente Ezio Greggio voleva annientarmi”

Striscia la notizia è lo storico programma satirico di Antonio Ricci. Il duo più longevo alla conduzione è quello composto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. La coppia è amatissima e con la loro ironi ...

Si avvicina sempre di più la fine di agosto e a settembre comincerà ufficialmente il nuovo palinsesto, quello autunnale delle reti televisive. Intanto, ecco cosa prevede la televisione per sabato 22 a ...Striscia la notizia è lo storico programma satirico di Antonio Ricci. Il duo più longevo alla conduzione è quello composto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. La coppia è amatissima e con la loro ironi ...