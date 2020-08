Coronavirus Lazio, drive-in per i test al porto di Civitavecchia (Di sabato 22 agosto 2020) Nei giorni scorsi Repubblica aveva documentato la situazione nello scalo marittimo dove, con quattro arrivi giornalieri da Olbia e altri da Cagliari, Arbatax e Barcellona via porto Torres, ogni giorno sbarcano, e si mischiano, migliaia di esseri umani Leggi su repubblica

A Civitavecchia attivo da venerdì sera il drive-in al porto, in piazzale della Pace. "I viaggiatori di rientro da Grecia, Spagna, Croazia, Malta e Sardegna possono recarsi in ognuno dei drive-in regio ...

Coronavirus: Solinas, non siamo un'Isola di untori

"Spetta al Governo, se lo ritiene opportuno, attivare i test per chi esce dalla Sardegna. Per noi non è necessario, non esiste nessun 'caso' Sardegna: se Roma ci avesse ascoltato quando alla vigilia d ...

