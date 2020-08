ATP Cincinnati – Caruso si arrende al primo turno, Krajinovic trionfa in due set (Di sabato 22 agosto 2020) Esordio amaro per Caruso al torneo ATP di Cincinnati: il tennista italiano numero 100 è stato eliminato ai 32esimi del torneo in corso sui campi in cemento della città statunitense da Krajinovic. Il serbo ha trionfato in due ore e 15 minuti col punteggio di 7-5, 6-4.L'articolo ATP Cincinnati – Caruso si arrende al primo turno, Krajinovic trionfa in due set SPORTFAIR. Leggi su sportfair

