Accordo Lazio-Sardegna, test a imbarchi da e per l'isola (Di sabato 22 agosto 2020) ROMA, 22 AGO - Reciprocità tra Lazio e Sardegna nell'effettuare i tamponi, con test in Sardegna per chi lascia l'isola e test nel Lazio per chi parte per la Sardegna. È questa, secondo quanto apprende ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

SkyTG24 : Coronavirus, accordo Lazio-Sardegna, test a imbarchi da e per l'isola - tancredipalmeri : Beh questo è inaspettato. La pressione della moglie ha fatto decidere David Silva di rinunciare all’accordo con la… - sardanews : Coronarivus, ipotesi di accordo Lazio-Sardegna: test agli imbarchi da e per l'isola - AnsaRomaLazio : Accordo Lazio-Sardegna, test a imbarchi da e per l'isola. Boccia media, modello può essere replicato in altre regio… - debhLop : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, verso accordo tra Lazio e Sardegna: test da e per l'isola #coronavirus -