Valico di Chiunzi: strada chiusa per incendio (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTramonti (Sa) – È stato necessario interrompere del tutto il transito sulla strada provinciale 2 del Valico di Chiunzi in tutti e due i sensi di marcia a causa di un incendio che si è sviluppato in località Corbara, e che sta interessando un tratto vasto del territorio attraversato dall’arteria che congiunge la provincia di Salerno alla costiera amalfitana. A dare notizia della chiusura della strada è il sindaco di Minori Andrea Reale. In una nota, il primo cittadino di Minori fa sapere che non sarà possibile riaprire la strada prima di procedere alla messa in sicurezza. Intanto è sotto controllo la situazione relativamente all’incendio che ha interessato la ... Leggi su anteprima24

Pompei, anche in estate, come mancare ad una visita? Che sia il Santuario, e anche il Parco archeologico. Pompei è sempre un posto straordinario

Pompei, anche in estate, come mancare ad una visita? Una preghiera nel Santuario non è cosa proprio difficile, malgrado l'obbligo della mascherina. La città di Pompei, sia che si venga da lontano, o d ...

Costa d’Amalfi: piromani tornano a colpire nel giorno di Ferragosto

Come da tradizione, nel giorno di Ferragosto, i piromani tornano a colpire in Costa d’Amalfi. Dalle 9,30 si segnala un principio d’incendio a Tramonti, sul colle detto “Calavricito”, tra la località C ...

