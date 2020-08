‘Uomini e Donne’, Giulia Quattrociocche è davvero in dolce attesa? Arrivano le parole dell’ex tronista (Di venerdì 21 agosto 2020) Risale a diverse settimane fa la notizia di una presunta gravidanza di Giulia Quattrociocche. L’ex tronista di Uomini e Donne era uscita dallo studio del dating show mano nella mano con Daniele Schiavon, ma tra di loro l’idillio non è durato a lungo. Le incomprensioni e le diversità caratteriali sono stati i motivi alla base della loro separazione. Da allora della Quattrociocche si è saputo poco, finché non è iniziata a girare la voce della gravidanza con un uomo di cui però non è mai stato fatto il nome. Questa notizia, tuttavia, è stata smentita dalla diretta interessata. Stando ad una segnalazione resa nota da VerInutilPeople, infatti, Giulia ha finalmente fatto chiarezza sulla questione. Due ragazze l’hanno incontrata a ... Leggi su isaechia

