Ufficiale: Gubbio, colpo Pasquato (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Gubbio ha comunicato ufficialmente di aver raggiunto un accordo con Cristian Pasquato, attaccante classe ’89. Pasquato, che ha esordito in Serie A con la Juventus, negli ultimi anni anni ha vestito le maglie di Empoli, Triestina, Modena, Lecce, Torino, Bologna, Padova, Pescara, Bologna e Kryl’ja Sovetov Samara. Foto: Instagram Gubbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

TUTTOJUVE_COM : UFFICIALE - L'ex bianconero Pasquato riparte dal Gubbio - NewsTuttoC : UFFICIALE - Cristian Pasquato firma col Gubbio - MondoPrimavera : #Ufficiale il futuro del centrocampista #Sdaigui sarà al #Gubbio? #Calciomercato - AlbiGiulini : #Toro, ufficiale il trasferimento di #Cucchietti a titolo definitivo al #Gubbio. Il portiere classe ‘98 saluta dopo… - clikservernet : Ufficiale: Gubbio, ecco Cucchietti e Migliorelli -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Gubbio

alfredopedulla.com

As Gubbio 1910 comunica di aver acquisito in data odierna le prestazioni sportive del calciatore Cristian Pasquato attaccante nato a Vigonza (PD) il 20 Luglio 1989. Pasquato è cresciuto calcisticament ...Tommaso Cucchietti si trasferisce a titolo definitivo al Gubbio. L’ex portiere della Primavera granata lascia il capoluogo piemontese per iniziare una nuova avventura in Serie C. Di seguito il ...