Tour de France, esclusione dalla ‘Grande Boucle’ per i team con almeno due positività (Di venerdì 21 agosto 2020) Niente Tour de France per i team con almeno due casi di positività al Covid-19 nel proprio organico. È questa la decisione dell‘Aso, la società organizzatrice della Grande Boucle, per fronteggiare il rischio di contagio all’interno della corsa a tappe Francese. Il Tour de France partirà sabato 29 agosto da Nizza ma ancor prima di arrivare nella città della Costa Azzurra ogni team dovrà dichiarare accreditato un gruppo di trenta persone, compresi gli otto corridori, per l’accesso a hotel, bus, linea di partenza e arrivo. Le trenta persone dovranno vivere in isolamento e in caso di rilevamento di positività al Coronavirus la formazione verrà automaticamente esclusa ... Leggi su sportface

Gazzetta_it : Stop alle miss sul podio del Tour: “E’ sessismo”. Da quest’anno ci saranno un uomo e una donna - sportface2016 : #TourdeFrance | L'Aso imporrà l'esclusione ai team con almeno due positività al #covid19 #TDF - Schakyra4 : RT @Gazzetta_it: Stop alle miss sul podio del Tour: “E’ sessismo”. Da quest’anno ci saranno un uomo e una donna - a_meluzzi : RT @Gazzetta_it: Stop alle miss sul podio del Tour: “E’ sessismo”. Da quest’anno ci saranno un uomo e una donna - EmilianoAlchidi : RT @4everAnnina: #TourdeFrance2020, stop alle miss sul podio: 'È sessismo'. - La Gazzetta dello Spor Vietato scrivere sull’asfalto “W la g… -