Spezia in Serie A: dolce risveglio dopo notte di festa. Juve e Inter attendono le Aquile (Di venerdì 21 agosto 2020) La Spezia, 21 maggio 2020 " Una città che si risveglia dopo un sogno diventato realtà . È Spezia, che lentamente, il giorno dopo della promozione in Serie A della sua squadra di calcio, si ritrova a ... Leggi su lanazione

OptaPaolo : 3 - Nella stagione 2020/21, per la prima volta nella storia del massimo campionato italiano, tre squadre liguri par… - DAZN_IT : Lo Spezia vince i playoff e conquista la promozione in Serie A ?? Un traguardo storico per gli Aquilotti ??… - RegLiguria : ?? SPEZIA IN SERIE A PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA! ??Lo #Spezia resiste all'assalto del Frosinone e si assicura l… - davide06568174 : @CucchiRiccardo è vero per lo spezia il sogno si è realizato ora si arriva alla realtà che è quella di avere un cam… - Omantini : Qualcuno mi dica che differenza ci sta tra un TOTI che per farsi vedere si appropria anche della vittoria della Spe… -