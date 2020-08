Setti: «Juric avrà una rosa ancora più forte. Kumbulla? Aspettiamo la fine dell’Europa League» (Di venerdì 21 agosto 2020) Maurizio Setti, presidente del Verona, ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Queste le parole del numero uno del club Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona, ha parlato alla Gazzetta dello Sport commentando sia il futuro di Kumbulla che la prossima stagione degli scaligeri. VOTO PASSATA STAGIONE – «Meritiamo un voto alto, vero. La stagione è andata oltre le aspettative perché puntavamo alla salvezza. Non all’ultima giornata, ma comunque l’obiettivo era quello». LOCKDOWN – «Credo che ci abbia danneggiato. Diciamo che abbiamo un piccolo credito da scontare con il destino. Però resta il fatto che sono orgoglioso di aver visto il Verona giocarsela contro chiunque e su ogni campo. Sintomo anche di una società decisa e trasparente». OBIETTIVO PROSSIMA ... Leggi su calcionews24

HellasLive : #HellasVerona, #Setti: “Costruiremo una rosa adeguata per rafforzare il gruppo di #Juric. Il budget aumenterà” - Enrico79298051 : RT @officialmaz: Le mie pagelle alla #SerieA (19) #Verona 7,5 Neopromossa? Non si direbbe. Affronta la A a viso aperto, mette in difficolt… - a_bqualcosa : A parte Juric chi c’è rimasto al ritiro dell’Hellas?! Vengo io? #?????#HellasVerona #forzaverona #hellasvrnews… - officialmaz : Le mie pagelle alla #SerieA (19) #Verona 7,5 Neopromossa? Non si direbbe. Affronta la A a viso aperto, mette in di… - NY20204 : RT @NicoSchira: Asse sempre caldo di mercato tra #Verona e #Genoa. Nei prossimi giorni summit tra Setti e Preziosi. Hellas pronto a riscatt… -

Ultime Notizie dalla rete : Setti Juric Setti: 'Kumbulla all'Inter? Aspettiamo la finale di Europa League, ma può restare un altro anno a Verona' Calciomercato.com Setti: 'Kumbulla all'Inter? Aspettiamo la finale di Europa League, ma può restare un altro anno a Verona'

Maurizio Setti parla del futuro del difensore Kumbulla. Il presidente dell'Hellas Verona ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "L'Inter è in ...

Calciomercato Hellas Verona: Vagnoman bloccato dall'Amburgo

Josha Vagnoman ha solamente diciannove anni, ma è considerato un talento in crescita e su di lui ci sono già le attenzioni di molte società europee. Il ragazzo, terzino destro che può essere impiegato ...

Maurizio Setti parla del futuro del difensore Kumbulla. Il presidente dell'Hellas Verona ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "L'Inter è in ...Josha Vagnoman ha solamente diciannove anni, ma è considerato un talento in crescita e su di lui ci sono già le attenzioni di molte società europee. Il ragazzo, terzino destro che può essere impiegato ...