Sconcerti: «L’Inter è attualmente la squadra più forte della Serie A» (Di venerdì 21 agosto 2020) Mario Sconcerti ha parlato della stagione dell’Inter durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera Mario Sconcerti ha parlato dell’Inter in un’intervista per il Corriere della Sera. Ecco le sue parole: «La stagione dell’Inter va giudicata adesso che la finale con il Siviglia non è stata ancora giocata. I nerazzurri hanno fatto molto cammino nell’anno di Conte. È stata l’unica squadra vera dentro al campionato della Juve, la Lazio è scomparsa quando il gioco cominciava. In questo momento l’Inter è la squadra più forte d’Italia. La Juve ha perso Pjanic e Matuidi, deve assimilare Kulusevski, è molto più un laboratorio ... Leggi su calcionews24

