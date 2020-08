Samuele Di Carmine – Ruolo, Carriera e Statistiche (Di venerdì 21 agosto 2020) Samuele Di Carmine Attaccante, classe ’88, del Verona. Prima punta e abile opportunista nell’area di rigore. Carriera e Statistiche – Di Carmine Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, il 25 ottobre 2006, a 18 anni, fa il suo esordio in Serie A. L’8 novembre 2007 ha debuttato in Coppa UEFA entrando in campo all’82’ e segnando sei minuti più tardi. Il 1º luglio 2008 viene ceduto in prestito al QPR e il 28 ottobre segna il suo primo gol. Il 19 agosto 2009 la Fiorentina lo cede con la formula del prestito al Gallipoli, neopromosso in Serie B collezionando 34 presenze e 2 gol. Il 2 agosto 2010 passa in compartecipazione al Frosinone ed esordisce con una rete in Coppa Italia il 15 agosto. Il 24 giugno 2011 ... Leggi su giornal

