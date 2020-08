Samsung Galaxy Note 20: teardown, speed test e disponibile presso gli operatori (Di venerdì 21 agosto 2020) Nuovi dettagli su Samsung Galaxy Note 20 (in arrivo presso gli operatori italiani) grazie a un teardown e a test tra la versione Exynos e Qualcomm. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

SamsungItalia : @dakiz71 Ciao Francesco, hai riscontrato qualche difficoltà durante l'utilizzo del nuovo Galaxy Note20? Ti invitiam… - TuttoAndroid : Samsung Galaxy Note 20: teardown, speed test e disponibile presso gli operatori - fromiyane : RT @leesunmibra: [#VIDEO] 210820 Assista a performance da Sunmi com Pporappippam no Galaxy FanParty da Samsung! ?? - miya_fancam : RT @leesunmibra: [#VIDEO] 210820 Assista a performance da Sunmi com Gashina no Galaxy FanParty da Samsung! ?? - miya_fancam : RT @leesunmibra: [#VIDEO] 210820 Assista a performance da Sunmi com Siren no Galaxy FanParty da Samsung! ?? -