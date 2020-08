PGA Tour 2K21 è ora disponibile su PC e console (Di venerdì 21 agosto 2020) Per i professionisti del golf e per i principianti, il vostro tee time è finalmente arrivato: attraverso un comunicato stampa, PGA Tour 2K21 è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X, PC e Nintendo Switch. Sviluppato da HB Studios, il team dietro Golf Club 2019, PGA Tour 2K21 è un'esperienza di simulazione golfistica con professionisti, campi, attrezzatura e marchi di abbigliamento PGA Tour ufficialmente autorizzati.PGA Tour 2K21 è stato creato con la convinzione che il golf sia per tutti. Che voi siate un professionista che non è estraneo alla pista da ballo o un guerriero del fine settimana che cerca di tentare la fortuna per la prima volta, qui c'è qualcosa per voi. I principianti possono ... Leggi su eurogamer

Per i professionisti del golf e per i principianti, il vostro tee time è finalmente arrivato: attraverso un comunicato stampa, PGA Tour 2K21 è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X, ...

2K Games ha annunciato la disponibilità di PGA Tour 2K21 per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Si tratta di un gradito ritorno sul mercato, vista la recente penuria di simulatori di golf tripla A.

