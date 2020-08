Petagna e altri positivi, Gazzetta: "In Sardegna movida attraente soprattutto per i single" (Di venerdì 21 agosto 2020) L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riflette dopo i tanti casi accertati di Covid-19 in Italia, tra questi anche quello di Andrea Petagna. Il motivo? Le vacanze. Leggi su tuttonapoli

fattoquotidiano : CALCIATORI POSITIVI 4 nuovi casi in Serie A, ecco chi sono - ansacalciosport : Covid, positivi Petagna, Boga e due calciatori del Torino. Timori per altri tre granata. Un caso al Brescia di rito… - tuttonapoli : Petagna e altri positivi, Gazzetta: 'In Sardegna movida attraente soprattutto per i single' - LAROMA24 : Boga e Petagna sono positivi, più due casi al Torino. Il campionato ora trema #AsRoma - simonmagic77 : RT @Boboj29: Anche Petagna positivo al Coronavirus , era in Sardegna Allarme Torino, due giocatori positivi ,accertamenti per altri 3 gio… -