Nord Corea, Kim: “Cani simbolo della decadenza occidentale” (Di venerdì 21 agosto 2020) Secondo le nuove politiche intraprese da Kim Jong Un, i cani sembrerebbero essere il nuovo mantra anti occidentale. Gli animali domestici rappresenterebbero il simbolo della decadenza che la Nord Corea deve assolutamente allontanare. Si ritiene che la mossa del leader Kim Jong Un sia finalizzata a placare il crescente malcontento tra il pubblico di una … Leggi su periodicodaily

