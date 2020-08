Neymar, parla l’agente: «Lui al Barca? E’ più facile Messi al Psg» (Di venerdì 21 agosto 2020) L’agente di Neymar, Wagner Ribeiro, ha escluso un possibile ritorno del suo assistito al Barcellona nella prossima stagione Wagner Ribeiro, agente di Neymar, ha categoricamente escluso un ritorno al Barcellona del calciatore brasiliano, attualmente al Psg, in un’intervista a Placar. Ecco le sue parole riportate da Sport Mediaset: «C’è stato un momento in cui era triste a causa degli infortuni. In quel momento era pronto a partire, a tornare al Barcellona o andare al Real. Non oggi, puoi vedere la sua gioia. E’ felice e penso che rimarrà al Psg per almeno altri due anni. Oggi, senza dubbio, è più facile per Messi andare al Psg che per Neymar tornare al Barcellona». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

ilcirotano : 'Neymar al Barça? Più facile Messi al Psg'. Parla l'agente del brasiliano - - emmpad2 : RT @Gazzetta_it: '#Neymar al #Barça? Più facile #Messi al #Psg'. Parla l'agente del brasiliano - GiorgioDePaolis : @IononDevo @DimoDaniele Non sono un suo fan come ben sai, ma Pogba all'Inter con Conte si rimette più di Lukaku sec… - scommesse_it : 'Neymar al Barça? Più facile Messi al Psg'. Parla l'agente del brasiliano - MariaViton : RT @Gazzetta_it: '#Neymar al #Barça? Più facile #Messi al #Psg'. Parla l'agente del brasiliano -