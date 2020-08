La Spezia. Match: ultimo round tra Monica Guerritore e Licia Lanera (Di venerdì 21 agosto 2020) Gran finale in piazza Europa a Spezia domenica 23 agosto alle ore 21.30 per Match, ciclo di serate dal vivo che ha visto i primi tre appuntamenti alla Fortezza Firmafede di Sarzana con racconti, confronti e brani tratti dai più significativi spettacoli dei protagonisti – diversi tra loro per generazione, esperienze, carriere e linguaggi – condotte da giornalisti culturali e trasmesse integralmente in diretta streaming. Ultima serata di questo primo ciclo estivo, che chiude la rassegna La Spezia Estate Festival sarà uno scontro tra divine. Grandi nomi del teatro e del cinema a confronto/scontro con gli artisti più promettenti della scena teatrale nazionale. Match è il nuovo format teatrale prodotto dal Teatro degli Impavidi di Sarzana/Gli Scarti che si ispira – e intende ... Leggi su laprimapagina

GoalItalia : MATCH REPORT - #SpeziaFrosinone 0-1: Rohden illude i ciociari, lo @acspezia festeggia la prima promozione in Serie… - TizRicc : Da quando la #SerieA è a 20 squadre, per la prima volta salgono tre club che, in campionato, non hanno mai battuto… - Game_Set_Match_ : RT @ilpost: Lo Spezia giocherà in Serie A per la prima volta nella sua storia - UgoBaroni : RT @GoalItalia: MATCH REPORT - #SpeziaFrosinone 0-1: Rohden illude i ciociari, lo @acspezia festeggia la prima promozione in Serie A dopo 1… - ClaudioMasini7 : Molto meglio lo @acspezia del solito #Frosinone trito e ritrito. In compenso ad oltre un'ora dalla fine del match p… -