GP Stiria | Petrucci rimedia un warning per il gestaccio a Espargaro

Le immagini di Danilo Petrucci che mostra il dito medio ad Aleix Espargaro, dopo essere rientrato ai box, non hanno lasciato indifferente la Direzione Gara, che ha deciso di ammonire il ducatista con ...

MotoGP Stiria 2020, Risultati Libere 1: Doppietta Ducati Miller il più veloce. Dovizioso 2°

Jack Miller davanti a tutti nelle Libere 1, precedendo Andrea Dovizioso e Miguel Oliveira. Sembra non risentire dell’incidente Franco Morbidelli 6°, più veloce di Maverick Vinales 9° e Fabio Quartarar ...

