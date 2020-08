Formula 1, positivo un membro del paddock (Di venerdì 21 agosto 2020) La Formula 1 torna a fare i conti con il Covid-19. Come riporta l’account ufficiale, sono stati sottoposti a dei controlli 2.847 individui, con un solo caso di positività accertato. Non è stato rivelato il nome del soggetto positivo al coronavirus, che è stato isolato e allontanato dalle attività pubbliche. Prima dell’arrivo in Inghilterra, era stato Sergio Perez a risultare positivo in seguito ad un viaggio in Messico, costringendolo a saltare il circuito di Silverstone. La Formula 1 ritornerà in pista nel prossimo weekend con il Gran Premio del Belgio, settimo appuntamento del Mondiale 2020. Leggi su sportface

