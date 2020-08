Focolaio nel Billionaire di Briatore: sei positivi (Di venerdì 21 agosto 2020) Aumentano via via i focolai tra i locali esclusivi della Costa Smeralda e tra questi rimane coinvolto anche il Billionaire di Flavio Briatore. Al momento risultano sei positivi tra dipendenti e ospiti, oltre a una cinquantina di lavoratori che si sono autonomamente messi in isolamento. Il famoso locale sulla spiaggia sarda di Arzachena era stato chiuso il 17 agosto in aperta polemica con le restrizioni sulla movida applicate dall’ordinanza locale. Soltanto ieri si è consumato sui i social il battibecco tra Briatore e il sindaco del M5s Roberto Ragnedda, nel quale il patron sosteneva che “la situazione del virus in Costa Smeralda non mostra criticità rispetto alla criticità nazionale” Focolaio nel Billionaire di Briatore: i ... Leggi su quifinanza

