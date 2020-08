'Emergenza migranti in fuga', la Regione Piemonte chiama il Viminale (Di venerdì 21 agosto 2020) commenta La fuga di nove dei 76 migranti trasferiti due giorni fa nel centro profughi di Castello d'Annone, Asti, crea 'una situazione d'Emergenza che mette profondamente sotto stress l'equilibrio ... Leggi su tgcom24.mediaset

Il Governatore piemontese Cirio, insieme al vicepresidente della Regione e agli assessori alla Sicurezza e Immigrazione e alla Protezione Civile, ha scritto oggi 20 agosto al Ministro degli Interni su ...

Mario Malandrone: “Cirio e la sua uscita fuori porta elettorale”

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Mario Malandrone. E’ arrivato come a una festa di paese, col vestito buono, pronto a fare le sue dichiarazioni, accompagnato dai suoi scudieri Assessori Leghis ...

