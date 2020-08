Agevolazioni carburante, aumentano nei Comuni svantaggiati o con contributo maggiorato (Di venerdì 21 agosto 2020) aumentano i contributi regionali per l'acquisto dei carburanti per autotrazione nei Comuni di zona 1, ovvero i Comuni svantaggiati o a contributo maggiorato. Lo ha deciso oggi la Giunta del Friuli ... Leggi su udinetoday

TRIESTE Prezzo di benzina e gasolio sotto all’euro al litro. E non nei distributori d’oltreconfine, ma negli impianti della Venezia Giulia. Un miraggio? No, un sogno che sta per avversarsi. Merito, se ...Fino a tutto il 30 settembre salgono così a 29 centesimi al litro per la benzina (con un aumento di 8 centesimi) e a 20 centesimi per il gasolio (aumento di 6 centesimi) UDINE. Aumentano i contributi ...