Usa, Steve Bannon è stato arrestato per accuse di frode (Di giovedì 20 agosto 2020) Francesco Boezi Steve Bannon è stato arrestato per accuse di frode. Si sarebbe appropriato di soldi di una campagna fondi per la costruzione del muro al confine con il Messico L'ex capo stratega alla Casa Bianca di Donald Trump, Steve Bannon, è stato arrestato in via formale dopo essere stato accusato di frode. Il provvedimento deriva da atti giuridici di accusa che riguarderebbero l'appropriazione di denaro di una raccolta di fondi destinata alla costruzione del famoso muro al confine con il Messico. L'accusa, in sintesi, è quella di appropriazione indebita, mentre il muro è quello che il presidente degli Stati Uniti d'America aveva promesso di ... Leggi su ilgiornale

SkyTG24 : Usa, arrestato Steve Bannon, ex stratega di Trump - rafbarberio : Arrestato Steve Bannon, assieme ad altre tre persone, con l’accusa di frode. Avrebbe sottratto fondi per centinaia… - TgLa7 : #Usa Steve Bannon, ex stratega e consigliere del presidente americano @realDonaldTrump è stato arrestato con l'accu… - Robycop51 : RT @Martinetus: Arrestato Steve Bannon per frode: la campagna elettorale per le Presidenziali USA è ufficialmente aperta! - markkno68939488 : RT @SkyTG24: Usa, arrestato Steve Bannon, ex stratega di Trump -