Spezia in serie A, è la prima volta (Di giovedì 20 agosto 2020) AGI - Dopo Benevento e Crotone, è lo Spezia la terza squadra ad approdare in serie A. Una promozione storica per il club ligure fondato nel lontano 1906. Gli uomini di mister Italiano hanno perso 0-1 in casa il match di ritorno della finale playoff di serie B. Sconfitta indolore per lo Spezia che aveva concluso il campionato regolare raggiungendo un prestigioso e inatteso terzo posto. Onore al Frosinone che per tornare nella massima serie (sarebbe stata la terza volta) avrebbe dovuto vincere con due gol di scarto, dopo la sconfitta per 0-1 subita in terra ciociara. Il gol al 61esimo di Rohden non è bastato all'undici di mister Nesta per fare il miracolo. Leggi su agi

