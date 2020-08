Siviglia-Inter, Conte: “La mia ultima partita con l’Inter? Mi godo il momento” (Di giovedì 20 agosto 2020) Il tecnico dell’Inter Antonio Conte, nella conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League 2019/2020, ha ricevuto una domanda dove gli veniva chiesto se il match contro il Siviglia potesse essere la sua ultima apparizione sulla panchina dei nerazzurri. Questa la risposta del tecnico leccese: “Oggi vivo questo momento, in conferenza stampa al fianco di due campioni come Godin e Handanovic. Domani cercherò di godermi la finale e di viverla a 360°. Nella mia carriera ho imparato ad apprezzare ciò che ho al momento senza pensare a cosa accadrà dopo“. Leggi su sportface

SkySport : Siviglia-Inter, tutto quello che c'è da sapere ? ?? FINALE DI EUROPA LEAGUE #SivigliaInter Domani alle 21:00 Su Sky… - Inter : ?? | SIAMO IN FINALE!!! A Colonia andiamo noi!!! ?????? Venerdì 21 agosto ci aspetta il Siviglia: FORZA RAGAZZI,… - DiMarzio : #UEL | #InterSiviglia, #Godin: 'In finale si gioca con il cuore. Vogliamo vincere' - ermejo8027 : @tuttosport La storia che domani farà L Inter il Siviglia L ha già fatta 5 volte in 14 anni..occhio mister?? - ValeriaMandelli : RT @marifcinter: Conte: 'Vogliamo questa Coppa. C'è un solo modo per entrare nella storia dell'Inter: vincere' -