Scappa alla vista della Polizia e impatta contro un autobus: preso con 17 involucri di cocaina (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri pomeriggio gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostante stupefacenti, hanno notato in via Del Cassano un uomo a bordo di uno scooter che, alla vista dei poliziotti, si è dato alla fuga ma ha impattato contro un autobus in transito. I poliziotti hanno bloccato l’uomo che è stato trovato in possesso di 17 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 4,1 grammi. Gennaro Iorio, 45enne napoletano con precedenti di Polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato poiché sorpreso alla guida del veicolo con patente ... Leggi su anteprima24

Scappato stamattina dal Policlinico Riuniti di Foggia dove era ricoverato perché positivo al Covid anche se asintomatico ma fortunatamente è stato subito fermato dagli agenti della Polizia di Stato co ...

Banditi con mascherina in azione a Ischia, pistola contro un commerciante per rubargli i soldi

Sono stati momenti di vero e proprio terrore quelli vissuti da un uomo che ha subito una rapina ad Ischia da un gruppo di malviventi. La vittima è un commerciante che, dopo l’orario di lavoro, è stato ...

