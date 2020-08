Rubano un bus delle linee urbane per andare in spiaggia: a Taranto è caccia ai ladri (Di giovedì 20 agosto 2020) Sono saliti sul bus mentre era fermo al capolinea vicino al centro commerciale Porte dello Jonio, quindi hanno attraversato mezza città e mollato il mezzo pubblico vicino allo stabilimento balneare Sun Bay di San Vito, lungo la litoranea est di Taranto. Molto probabilmente sono scesi in spiaggia e si sono goduti la giornata di mare. Da 48 ore la polizia sta dando la caccia ai ladri che hanno rubato un autobus della linea urbana, gestita dalla municipalizzata Amat. Il mezzo, fa sapere l’azienda, è uno tra i più moderni in dotazione e al suo interno sono installate delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero tornare utili per identificare gli autori del furto del bus, solitamente destinato a coprire la linea 25 che dalla zona dell’ipermercato conduce, attraverso ... Leggi su ilfattoquotidiano

