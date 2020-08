Microsoft Flight Simulator: Buckingham Palace come un condominio? Le folli creazioni dell'IA del gioco (Di giovedì 20 agosto 2020) Tra l'utilizzo di dati satellitari effettivi e alcuni elaborati algoritmi, Microsoft Flight Simulator ha fatto un ottimo lavoro ricreando l'intero pianeta. Ma ci sono alcune aree che a quanto pare non vengono elaborate così tanto bene, portando a risultati abbastanza esilaranti.Ad esempio, prendiamo Buckingham Palace. È uno dei punti di riferimento più identificabili del pianeta, ma come riferisce la BBC, l'intelligenza artificiale di Microsoft Flight Simulator ha pensato probabilmente un vecchio condominio era meglio. Molto più interessante, però, è quello che è stato fatto a Melbourne. Almeno la reskin di Buckingham Palace è una ... Leggi su eurogamer

