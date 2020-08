Massimo Palanca, il re dei calci d’angolo. Dal gol non visto contro la Juve al negozio distrutto dal terremoto (Di venerdì 21 agosto 2020) I gol da calcio d’angolo sono riservati a pochi “eletti” e non si vedono spesso. Ma c’è un giocatore capace di segnarne addirittura 13 in carriera. Quel calciatore risponde al nome di Massimo Palanca. Detto ‘Piedino d’oro’ per via di quelle scarpe che faceva apposta per lui l’azienda ‘Pantofola d’oro’, Palanca ha legato il proprio nome al Catanzaro. Quasi 600 partite in carriera, 367 passate in Calabria. Ma quelle reti rimaste nell’immaginario collettivo sono diventate lo spunto di un romanzo dal titolo ‘Tredici gol dalla bandierina’, scritto dal catanzarese Ettore Castagna. Dopo gli esordi con il Camerino agli inizi degli anni ’70, ha militato nel Frosinone. Poi Catanzaro, Napoli, Como, ancora ... Leggi su calcioweb.eu

