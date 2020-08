Inter, Conte: “Vogliamo riportare un trofeo in bacheca” (Di giovedì 20 agosto 2020) La stagione dell’Inter ha avuto un’improvvisa impennata con annessa rivalutazione del lavoro di Conte. Non erano in molti quelli pronti a scommettere: ma adesso i nerazzurri sono lì, con la possibilità di vincere una coppa importante ad un passo. Un decennio è passato da quando l’Inter vinceva la Champions League, ben 20 anni da quando l’ultima italiana, il Parma, sollevava al cielo la Coppa Uefa, diventata nel frattempo Europa League. Conte: “Giocheremo con entusiasmo e coraggio come fatto finora” “Sarà una partita difficile con il Siviglia” ha detto Antonio Conte. “Affronteremo la squadra con più esperienza e che ha vinto il maggior numero di titoli nell’ultimo decennio in questa competizione. Dovremo essere ... Leggi su italiasera

