“Fatevi i c… vostri”. Furia Raimondo Todaro, succede dietro le quinte di Ballando con le Stelle (Di giovedì 20 agosto 2020) Stanno per iniziare le prove di “Ballando con le Stelle 2020”, mancano ormai solo pochi giorni. La prima puntata del programma condotto da Milly Carlucci andrà in onda sabato 12 settembre subito dopo il Tg1 delle 20. Intanto i ballerini Raimondo Todaro, Sara Di Vaira e Anastasia Kuzmina hanno dovuto, a causa delle disposizioni anti-Covid, sottoporsi al tampone per scongiurare qualsiasi rischio di contagio. C’è da capire se ed in che modo queste regole influiranno sul format del programma condotto da Milly Carlucci che, come tutti sappiamo, si basa su gare di ballo in cui il contatto è ovviamente all’ordine del giorno. In ogni caso i tre ballerini sembrano di ottimo umore e hanno pubblicato sui rispettivi social delle storie in cui si mostravano sorridenti e sereni. Una ... Leggi su caffeinamagazine

