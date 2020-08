Asl Toscana Centro: inviati mille avvisi di quarantena. Ma era un errore (Di giovedì 20 agosto 2020) Asl Toscana Centro fa infuriare circa mille persone. Sono coloro che hanno ricevute falsi avvisi di quarantena, inviati per un errore informatico dall'Asl Toscana Centro a cittadini tornati dall'estero che si erano registrati sul sito della Regione per prenotare il tampone Leggi su firenzepost

MediasetTgcom24 : Caso Covid in discoteca a Pietrasanta (Lucca), 550 giovani chiamano Asl #Pietrasanta - FirenzePost : Asl Toscana Centro: inviati mille avvisi di quarantena. Ma era un errore - amiatanews : ASL Toscana SE. Coronavirus: sono 29 i nuovi casi. -

Ultime Notizie dalla rete : Asl Toscana

amiatanews.it

In Toscana sono 10.984 i casi di positività al Coronavirus, 59 in più rispetto a ieri (16 identificati in corso di tracciamento e 43 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispett ...In Toscana sono 10.984 i casi di positività al Coronavirus, 59 in più rispetto a ieri (16 identificati in corso di tracciamento e 43 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispett ...