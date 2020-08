Android Auto Wireless, a breve tutti (o quasi) potranno usufruirne (Di giovedì 20 agosto 2020) Ci sono buone notizie per quanto riguarda Android Auto Wireless, in quanto l’azienda di Mountain View ha fatto sapere che presto tutti, o quasi, gli utenti potranno collegare il proprio smartphone alla propria Automobile. Ovviamente, a patto che i sistemi infotainment di quest’ultima siano compatibili. Android Auto Wireless: Il suo utilizzo sta per essere ampliato a tutti L’azienda di Mountain View, ha fatto sapere che Android Auto Wireless sarà compatibile anche con i dispositivi che hanno il sistema operativo Android 11. Però, sfortunatamente, è stata imposta una limitazione di ... Leggi su quotidianpost

