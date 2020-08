Addio a Nino Del Veccho, il Pd sannita: “Profondamente addolorati” (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“La notizia della scomparsa di Nino ci addolora profondamente. A nome mio e di tutta la federazione del partito democratico di Benevento voglio esprimere le nostre più sentite condoglianze. Ci stringiamo al dolore della famiglia, della moglie e dei figli.” Così Carmine Valentino, segretario provinciale del Pd sannita, commenta la notizia della morte di Nino Del Vecchio, L'articolo Addio a Nino Del Veccho, il Pd sannita: “Profondamente addolorati” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

ottopagine : Addio all'avvocato Nino Del Vecchio #Benevento - hogvaarts : non so se sono pronta a dire addio a nino d’angelo x drarry, è come iniziare un nuovo capitolo della mia vita togliendolo dal pinned - nino_pitrone : Tecnoandroid: #EquitaliaStrappaTutto: addio debiti, multe, interessi e bollo auto. - mpiluca : RT @_Rosewelz: 8 y medio. Fellini. La passerella d'addio - Nino Rota - sofi_xs : RT @_Rosewelz: 8 y medio. Fellini. La passerella d'addio - Nino Rota -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Nino Addio all'avvocato Nino Del Vecchio Ottopagine Addio a Paola Di Carlo Nasi, ex campionessa vercellese di pallavolo e insegnante di educazione fisica

Ex campionessa di pallavolo, insegnante di ginnastica di generazioni di vercellesi, appassionata di poesia e tanto altro ancora, l’energia contagiosa di Paola Di Carlo Nasi era un inno alla vita. Un c ...

I funerali di Totò e il discorso di Nino Taranto: “Hai onorato e mai dimenticato Napoli”

I funerali di Totò ebbero luogo nell’aprile 1967. Toccò a Nino Taranto, meraviglioso attore comico partenopeo di cinema e teatro, nonché una delle sue più efficienti ‘spalle’ sul set di tanti film di ...

Ex campionessa di pallavolo, insegnante di ginnastica di generazioni di vercellesi, appassionata di poesia e tanto altro ancora, l’energia contagiosa di Paola Di Carlo Nasi era un inno alla vita. Un c ...I funerali di Totò ebbero luogo nell’aprile 1967. Toccò a Nino Taranto, meraviglioso attore comico partenopeo di cinema e teatro, nonché una delle sue più efficienti ‘spalle’ sul set di tanti film di ...