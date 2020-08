Siviglia Fc: la squadra delle seconde chance (Di mercoledì 19 agosto 2020) Venerdì 23 agosto, il Siviglia Fc giocherà la sua sesta finale di Europa League. Il club spagnolo detiene il record di vittorie della competizione; sono 5 le coppe nella bacheca degli andalusi che proveranno a conquistare la sesta ai danni dell’Inter di Antonio Conte. Certamente vedere il Siviglia in finale non era così scontato; gli andalusi non sono più quella squadra che tra il 2014 e il 2016 si imponeva come protagonista in Europa seconda solo a Real e Barcellona. Non ha la qualità di un tempo ma certamente ha tanta esperienza che potrebbe giocare un ruolo decisivo nella finale di venerdì. Quello che colpisce di più è la rosa del Siviglia, composta da giocatori che non hanno mai convinto nelle loro precedenti avventure o addirittura che erano sul ... Leggi su sport.periodicodaily

