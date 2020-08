Ricordate Susanna Messaggio? Gran ritorno in Rai. Com'è oggi, a 57 anni: da non credere ai propri occhi | Guarda (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Grande ritorno in tv di Susanna Messaggio. Volto storico Fininvest tra anni 80 e 90, da anni è lontana dal piccolo schermo. oggi, a 57 anni, la sempre splendida presentatrice ha deciso di confidarsi ospite di Anna Falchi e Beppe Convertini a C'è tempo per te..., su Raiuno, in collegamento da Ischia. "Ho protezione 100 sul volto e 50 sul corpo. Mi chiamavano goccia di luna perché avevo la faccia a luna piena", ha esordito scherzando. "Ero la ragazza della porta accanto. Ho capito come era bello stare insieme, al fianco delle persone e per questo sono diventata l'amica delle donne e della famiglia", ha ricordato i suoi esordi spiegando che Enzo Tortora la scelse ... Leggi su liberoquotidiano

Il 13 agosto al parco di Bozzano per ricordare Mauro Maniglio, vittima innocente di mafia BrindisiOggi Capre rosse contro il pecorino sovranista

Mettiamo subito le mani avanti: la polemica sul pecorino fascista è una polemica da capre. Non ce ne vogliano le pecore. E, sgomberiamo subito il campo da un legittimo dubbio, non c'entra nulla il mit ...

Toscana, Monni (Pd): compagni partito Ceccardi vanno a Predappio

"Quello che vedete nella foto -scrive Monni- è un compagno di partito della candidata Susanna Ceccardi ... visitando la tomba di Mussolini e chiosando la foto ricordo con uno sgrammaticato 'Viva ...

