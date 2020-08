Massa: sette nigeriani positivi al coronavirus in una struttura d’accoglienza (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il cluster è stato scoperto dopo che uno degli ospiti è stato portato in ospedale per motivi non legati al Covid. Fra gli altri esami, gli è stato fatto anche il tampone. Dopo il risultato positivo la struttura è stata messa in quarantena e anche agli altri migranti è stato fatto il test: sette di essi sono risultati positivi Leggi su firenzepost

La città è sempre quella schiacciata sul mare da dove Colombo aprì le porte a nuovi mondi. La città è sempre quella che sembra cercare respiro al largo del suo mare azzurro che si perde verso l'orizzo ...

Di mezzo c'è soltanto Ferragosto, con le sue feste e la baraonda degli sbarchi di massa. Le spiagge affollate ... nel paradiso di Santo Stefano, una delle sette isole dell'Arcipelago di La Maddalena, ...

